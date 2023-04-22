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Alevli yemek sunumu faciaya dönüştü! Ölenler ve yaralılar var

Alevli yemek sunumu faciaya dönüştü! Ölenler ve yaralılar var

İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir restoranda garsonun alevli yemek sunumu yapmaya çalıştığı sırada duvardaki ve tavandaki bitkilerin alev olması sonucu çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Madrid’deki bir restoran, dün akşam saatlerinde faciaya sahne oldu. Restorandaki garsonların “flambeing” olarak bilinen Fransız tekniğiyle sunum yaptığı sırada çıkan ateşin tavanı ve duvarı süsleyen bitkileri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

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