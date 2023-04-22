Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te! 10 yeni müjdeyi peş peşe duyurdu: Sıfır faizli kredi imkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Çiftçilere müjdemiz var diyerek 10 yeni uygulamayı duyuran Erdoğan, sıfır faizli hayvancılık kredi verileceğini açıkladı. Öte yandan muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. 10 yeni müjdeyi peş peşe duyuran Erdoğan açıklamasında, "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bu yılki ramazan ayını 6 Şubat depremlerinin yaralarının gölgesi altında geçirdik. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum.

Depremin ardından hemen kolları sıvadık

Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son depremlerin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. Gününden itibaren inşaatlara başladık.

Bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız

Tespitlerimiz doğrultusunda deprem bölgesinde deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık yarısının yakının da temelini attık.

Allah'ın izniyle tamamlayacağız

Bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah’ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız.

İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla 5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz.

Bunlar her konuda takoz olma peşinde!

Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul’un başındaki, ne Ankara’nın başındaki, ne İzmir’in başındaki belediye başkanlarından hiçbir şey olmaz. Biz iş yapmanın peşindeyiz, bunlar da her konuda yaptıkları gibi projelerimize takoz olma peşinde.

Ben İstanbul’a belediye başkanı olduğumda susuzluk vardı, çöp vardı meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi CHP, büyükşehirde de ilçede de o vardı. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler.

Erdoğan duyurdu: 10 yeni müjdemizi veriyoruz

Yeni bir model ortaya koyuyoruz

İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.

Sıfır faizli kredi

Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz.

Her haneye en az bir asgari ücret

Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz

Uygun şartlı finansman sağlayacağız

Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Ev sahibi olma imkanı sağlayacağız

Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Gıda fiyatlarının dalgalanmasının önüne geçeceğiz

Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz

Sera yatırımlarına desteği artıracağız

Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

Daha çok gelir elde edilmesini sağlayacağız

Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

Et ve süt fiyatları

Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.

Gübrelerdeki dışa bağımlılık azaltılacak

Tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi, azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz.