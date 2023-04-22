Bakan Hulisi Akar "Biraz önce bir haber daha aldık" diyerek açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu” dedi.

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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, ziyaret ettiği İncesu ve Yeşil Hisar ilçelerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Akar “Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar. Durmayacağız.Çok şükür Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömüyor. Yaklaşan seçim bir zihniyet meselesi. Bizim yıllarca şehitler vererek elde ettiğimiz kazanımları yok etmek istiyorlar. Bu milletin ferasetinin buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Teröristler bir otobüse binmiş, yanlarına da HDP binmiş. Millet İttifakı da arkaya oturmuş hep birlikte gidiyorlar. Bu otobüse müsaade etmeyeceğiz. Bu millet buna müsaade etmez. Daha önce bizlerle beraber düşünenler, yürüyenler de maalesef bunlarla beraber hareket ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bir koltuk için değer mi? Fikirlerinden, düşüncelerinden, tarihlerinden vazgeçiyorlar. Yazıklar olsun. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Bu anlayışla bakacağız. Bu konuda herkesin şuurlu, şehitlerimizin kanlarına saygılı olması ve şehit ailelerinin duygularına hürmet etmesi lazım.