BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL

Bakan Hulisi Akar "Biraz önce bir haber daha aldık" diyerek açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Hulisi Akar "Biraz önce bir haber daha aldık" diyerek açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu” dedi.

Abone ol

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, ziyaret ettiği İncesu ve Yeşil Hisar ilçelerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Akar “Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar. Durmayacağız.Çok şükür Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömüyor. Yaklaşan seçim bir zihniyet meselesi. Bizim yıllarca şehitler vererek elde ettiğimiz kazanımları yok etmek istiyorlar. Bu milletin ferasetinin buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Teröristler bir otobüse binmiş, yanlarına da HDP binmiş. Millet İttifakı da arkaya oturmuş hep birlikte gidiyorlar. Bu otobüse müsaade etmeyeceğiz. Bu millet buna müsaade etmez. Daha önce bizlerle beraber düşünenler, yürüyenler de maalesef bunlarla beraber hareket ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bir koltuk için değer mi? Fikirlerinden, düşüncelerinden, tarihlerinden vazgeçiyorlar. Yazıklar olsun. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Bu anlayışla bakacağız. Bu konuda herkesin şuurlu, şehitlerimizin kanlarına saygılı olması ve şehit ailelerinin duygularına hürmet etmesi lazım.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kaza! Çarptığı ağaç üzerine düştü feci şekilde can verdi
Bursa'da kaza! Çarptığı ağaç üzerine düştü feci şekilde can verdi
Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İstanbul’da trafik kilitlendi! Bayramda bu neyin trafiği isyanı...
İstanbul’da trafik kilitlendi! Bayramda bu neyin trafiği isyanı...
Alevli yemek sunumu faciaya dönüştü! Ölenler ve yaralılar var
Alevli yemek sunumu faciaya dönüştü! Ölenler ve yaralılar var
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' tepkisi
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' tepkisi
CHP'li Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı! "7-8 kişilik bir grup var, bizi takip ediyorlar"
CHP'li Özgür Özel, Adıyaman'da yaşananları anlattı! "7-8 kişilik bir grup var, bizi takip ediyorlar"
Ceset şoku! Yürüyüş yapan vatandaşlar görüp ihbar etti
Ceset şoku! Yürüyüş yapan vatandaşlar görüp ihbar etti
Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü
Çilingir yardımıyla eve girdiler! Gördükleri manzara dehşete düşürdü
Yunanistan'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama
Yunanistan'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama
Böyle vahşet görülmedi! Ufacık çocukları cinsel organları burun ve kulaklarını keserek...
Böyle vahşet görülmedi! Ufacık çocukları cinsel organları burun ve kulaklarını keserek...
Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı!
Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı!