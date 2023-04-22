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Bursa'da kaza! Çarptığı ağaç üzerine düştü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kaza! Çarptığı ağaç üzerine düştü feci şekilde can verdi

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Çarptığı ağacın üzerine düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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Kaza, Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Ece (22) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle ağaç, otomobil üzerine devrilirken sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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