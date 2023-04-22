AK Parti'ye saldırıya çete lideri Barış Boyun imzası! Motosikleti kendisi kullanmış

AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler binasına düzenlenen saldırının altından suç örgütü elebaşısı Barış Boyun çıktı. Barış Boyun, geçen yıl İtalya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Boyun tahliye edildikten 4 gün sonra ise AK Parti binasına saldırı eylemi gerçekleştirildi. Saldırıda motorsiklet ve kask kullanılması dikkat çekti. Barış Boyun çetesi İstanbul'da bir çok kanlı eylemin sorumlusu olarak gösteriliyordu ve geçen hafta 180 çete üyesi gözaltına alınmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında geçen hafta yapılan operasyon ile 180 çete üyesinin yakalandığını açıkladı. Soylu çetenin ismini vermedi ancak şöyle tarif etti: "Geçen hafta da İstanbul'da yaklaşık 180'e yakın bir gözaltı aldık. Önemli bir bölüm de tutuklandı. Türkiye'de böyle bir grup var. Dışarıdan yönlendirilen bir grup var. Kasklı ve çeteli bir grup. Buna benzer bir olay olarak ben görüyorum."

Kasklı saldırgan binaya ateş etti

AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki seçim bürosuna yapılan silahlı saldırının detayları, Süleyman Soylu'nun işaret ettiği çete ile örtüştü. Odatv'nin haberine göre, AK Parti Bahçelievler binasına yapılan saldırıda motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti. Kasklı saldırganların ateş açtığı yerde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Kasklı ve motorlu saldırılarıyla tanınıyor

Barış Boyun çetesi, tıpkı AK Parti binasına yapılan saldırıda olduğu gibi, iki kişilik kasklı ve motosikletli çete üyeleriyle silahlı saldırı düzenlemesiyle tanınıyor. Süleyman Soylu'nun işaret ettiği çete, Barış Boyun çetesi. Yakalanan 180 kişiden 139'u, Barış Boyun çetesinin üyesi.

İstanbul'da bir çok eylemin sorumlusu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 2020 yılında iki çete arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmaların arkasında suç örgütü elebaşı Barış Boyun çıkmıştı. Barış Boyun'un adı en son İstanbul'da gerçekleştirilen peş peşe 3 motosikletli silahlı saldırı ile gündeme geldi.

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin öldürüldü.



- İstanbul Beyoğlu'nda Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin 16 Nisan'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü.

- İş insanı C.Ö.'nün aracına 15 Haziran akşamı saat 18:10 sıralarında Ümraniye’deki İkbal Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

- C.Ö.’nün de aracın içinde bulunduğu sırada 16 Haziran günü saat 15:35 sıralarında Sarıyer’deki Cendere Caddesi'nde ateş açıldı.

- 23 Eylül'de İstanbul Şişli'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlılarının da Barış Boyun çetesi üyesi oldukları belirlenmişti.

İtalya'ya kaçtı ama kurtulamadı

Olayların azmettiricisinin "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan çete elebaşı Barış Boyun olduğu ortaya çıktı. Barış Boyun, geçen yıl İtalya'da yakalandı.

Barış Boyun 4 gün önce serbest kalmış

Çete elebaşı Barış Boyun, Türkiye'nin iade talebine rağmen dört gün önce İtalyan makamları tarafından serbest bırakıldı. Interpol'de kırmızı bültenle aranan ve yakalanan firari çete elebaşı Barış Boyun'a, bulunduğu Rimni şehrinden çıkmama yasağı getirildi.

Sabıka dosyası çok kabarık...

Boyun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı Kasten Yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "silah ticareti", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit"in de olduğu 103 suç eylemiyle suçlanıyor. Soruşturmada, suç örgütünün 8 Eylül 2022'de, Sırp çete elebaşı Jovan Vukotic'in İstanbul'da öldürülmesinin de aralarında olduğu 8 cinayet işlediği iddia ediliyor.