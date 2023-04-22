Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamasına sert tepki: "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' başlıklı videosu hakkında konuşan ve seccade üzerindeki görüntüsüne atıf yapan Erdoğan, "Seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeyle ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında konuşma yaptı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaştığı 'alevi' başlıklı video hakkında, "Muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun. Bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun seccade görüntüsüne atıf yapan Erdoğan, "Seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeyle ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevili Kahramanmaraşlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşadığımız 6 şubat depremleri ile bu yıl ramazan bayramını buruk yaşadık. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ardından arama kurtarma, enkaz faaliyetleriyle çok geniş bir çalışma yürüttük. Asrın felaketini asrın dayanışması ile göğüsledik.

Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

Yapılan tespitler ışığında deprem bölgesindeki şehirlerimi 650 bin konut yaparak ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Henüz depremin 2. haftasında kalıcı konutlara başladık. Depremin 75. gününde 105 konutun startını verdik. Bugün tamamlanan konutları teslim ettik. Önümüzdeki yıl bu vakitlerde inşallah konutlarımız tamamen teslim edeceğiz. Sakın bizi deprem turistleri ile karşılaştırmayın.

Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem de yaraları sarmaya geliyoruz. sizlerin aktardığı ve gördüğümüz eksiklikleri hemen tamamlıyoruz. Türkiye'nin tarihi bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde biz önceliği depremzedelere vermekten asla vazgeçmedik. Ülkemizi afete karşı güçlendirecek projeleri ülke geneline yayıyoruz. İstanbul'dan başlayarak diğere şehirlerimi depreme dayanıklı hale getirerek projeleri vatandaşlarımızla paylaştık. Dönüşecek konutların yarısını biz vatandaşa vereceğiz. Kalanı içinde uygun kredi belirleyeceğiz. Amacımız İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki inşaatlarında bir yıl içinde söz verdiğimiz gibi teslim edilmesi ile afet mücadelesinde ülkemizi önemli bir konuma getireceğiz. Onun için 14 Mayısta durmak yok yola devam diyor muyuz?

Maraş bizimle oldukça Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılı şafağına kimse engel olmaz. Dün ne oldu Karadeniz Gazının keşfi ve kullanıma sokulmasıyla Türkiye enerji alanında bir yer aştı. Önemli bir karar aldık, dedik ki, vatandaşlarımız için 1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtması ücretsiz olacak. Ama bay bay Kemal buna inanmadı. Hele bir de yavrucuklar var bunun yanında hani Karadeniz gazı vardı dediler. Yanıyor ya görmüyor musunuz ama bunlar görmez. Kimileri İngiltere'den para getire dursun. Bunlara Türkiye'nin kaderini tefecilere bırakmayız demeye var mısınız. Yerli milli anamızın ak sütü gibi helal bir kaynağı kazandırdık. Şimdi Gabar'dan da çıkıyor. Gabar'dan rezerv 1 milyon doları aşkın çıkıyor. Ne diyoruz biz durmak yok yola devam diyoruz. Bu anlayışla Karadeniz gazını çıkarırken kaynağını Gabar ve Karadeniz gazından alacak bir Aile ve Gençlik Bankasını kuruyoruz. gördüğünüz gibi kaynağı söylüyorum ve bu kaynaktan çıkacak paranın da nere gideceğini söylüyorum. Bunun benzerini kardeşiniz Norveç'te gördü. Petrolünün yarısını gençleri için kullanıyorlar. Biz de inşallah Karadeniz gazının ve Gabar'ın parasını burada kullanacağız. Her konuda olduğu gibi bu hususta da milletimizin hangi istikameti gösterdiğine bakacağız. Siz her şeye layıksınız. Bunlar LGBT'ci, öyle mi. Biz karşısındayız, MHP karşısında, Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'nin karşısında. Varsın onlar LGBT'ci olmaya devam etsinler varsın onlar olsun biz kendimize bakacağız. Milletleri güçlü devlet yapan ailelerdir.

Mesela İHA-SİHA yapıyoruz. masala gördüğünüz bu konteynerler Baykar tarafından AFAD'a teslim edildi. TCG Anadolu'yu denize indiriyoruz. Bunlar onları rahatsız ediyor.

Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz.