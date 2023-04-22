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Beşiktaş üç puanı iki golle aldı! Ümraniyespor Beşiktaş maçı özeti ve golleri

Beşiktaş üç puanı iki golle aldı! Ümraniyespor Beşiktaş maçı özeti ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Redmon ve 71. dakikada Aboubakar kaydetti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 62'ye yükseltirken Ümraniyespor, 23 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. 

Beşiktaş'tan 9 maçlık seri

Son olarak Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş geriye kalan maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.

Şenol Güneş’ten kadroda 3 değişiklik

 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor’a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Maxim ve Ghezzal’ın yerine Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ taraftan Popov’un yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Onur’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’ten oyun alanına döndü.

25. dakikada Cenk’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Redmond, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Avounou’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kartal Kayra’nın sert şutunda meşin yuvarlak Amir’e çarparak üstten kornere gitti.

43. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Redmond’ın yaptığı vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk’in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.

69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık’ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

71. dakikada Salih’in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada sol taraftan Mrsic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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