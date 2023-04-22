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VAR kayıtları incelendi! MHK'dan flaş karar: O hakemlere maç verilmeyecek!

VAR kayıtları incelendi! MHK'dan flaş karar: O hakemlere maç verilmeyecek!

Merkez Hakem Kurulu, yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtlarının incelenmesi sonucunda, bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı. 

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. 

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."

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