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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevili Kahramanmaraşlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşadığımız 6 şubat depremleri ile bu yıl ramazan bayramını buruk yaşadık. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ardından arama kurtarma, enkaz faaliyetleriyle çok geniş bir çalışma yürüttük. Asrın felaketini asrın dayanışması ile göğüsledik.

Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

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