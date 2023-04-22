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Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Sudan'daki Türk vatandaşları için saat verildi!

Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Sudan'daki Türk vatandaşları için saat verildi!

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının 23 Nisan Pazar günü karayoluyla tahliye edileceklerini bildirdi.

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Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sudan’da yaşanan çatışmalar sonrasında güvenlik değerlendirmeleri neticesinde bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının karayolu ile üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye’ye tahliye etme kararı aldığı belirtildi. 

Açıklama Hartum Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının yarın karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden tahliye edilmesine karar verildiği duyuruldu:

"Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kg'lik el bagajının yanısıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın toplanma ve hareket noktası olarak aşağıda kayıtlı merkezler belirlenmiştir.

1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00)

2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30)

3. Yer: Turkish Restaurant (Türk Restaurantı) / Pazar Yeri, Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30)

Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları Büyükelçiliğimiz WhatsApp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur."

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