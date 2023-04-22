Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 12. kez Avrupa şampiyonu!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

2023 Avrupa şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi yenen Kayaalp 12 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Rıza Kayaalp böylelikle 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

Rıza, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 yıllarında altın madalya kazanmıştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan aynı zamanda elde ettiği 13 madalya ile Avrupa Şampiyonaları tarihinin en çok madalya kazanan güreşçisi olan Rıza Kayaalp’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i yürekten kutluyorum. 12. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, hem 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti hem de toplamda elde ettiği 13 madalyayla Avrupa Şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Parlak kariyerine yeni zaferler ekleyen Rıza Kayaalp’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.”