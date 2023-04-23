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Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Çin'in başkenti Pekin'de Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama etkinliği düzenlendi.

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Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla birlikte eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.

Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, yaptığı konuşmada, milli iradenin temsil edildiği Gazi Meclis'in açılışının 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü geleceğin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Büyük Önder, bu davranışıyla, dünyanın savaş ve çatışmalarla çalkalandığı bir dönemde, çocuk haklarını dünya gündemine taşımış ve çocuklara olan sevgisini göstermiştir." dedi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Musa, şunları kaydetti:

"23 Nisan, farklı kültürlerin buluşup kaynaşmasına ve ülkeler arasındaki sınırları aşan barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerin paylaşılmasına vesile olmaktadır. Biz de bugün, Pekin'deki Türk çocuklarımızı Çinli çocuklarımızla buluşturarak, sergileyecekleri yaratıcı performanslarıyla bugünün anlam ve önemini idrak etmelerine ve paylaşmalarına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bugün bizim için mutlu bir gün olsa da kalplerimiz yakın zamanda ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hala buruk. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık ve sabırlar diliyorum."

Etkinliğe Pekin'de yaşayan Türk vatandaşlar ve ailelerinin yanı sıra Çinli aileler ve çocukları da ilgi gösterdi. Türk ve Çinli çocuklar toplu oyunlara katılarak birlikte eğlendi.

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