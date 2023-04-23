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Ahmet Hakan'dan iktidar yanlısı medyaya ayar! 'Kemal Kılıçdaroğlu kimlik siyaseti yapmıyor'

Ahmet Hakan'dan iktidar yanlısı medyaya ayar! 'Kemal Kılıçdaroğlu kimlik siyaseti yapmıyor'

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' çıkışı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun o videosu 100 milyondan fazla izlenerek rekor kırarken, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu, kimlik siyaseti yapmıyor, risk alma siyaseti yapıyor” dedi.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım" videosuna ilişkin olarak, iktidar yanlısı medyanın 'kimlik siyaseti yapıyor' eleştirilerine karşı çıkıp, “Kılıçdaroğlu, kimlik siyaseti yapmıyor, risk alma siyaseti yapıyor” yorumunu yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

Kılıçdaroğlu'nun gayesi ve amacı bu...

İktidarı destekleyen bazı yazarlar, Kemal Kılıçdaroğlu için “Kimlik siyaseti yapıyor” diyorlar. Bu yanlış bir yorum.
Kılıçdaroğlu...
Kimlik siyaseti yapmıyor, risk alma siyaseti yapıyor.
İyi de neden böyle bir risk alıyor?
Çünkü Alevi kimliği nedeniyle kendisine mesafeli durabilecek kesimleri, kendisine ısındırmak istiyor.
Gayesi bu. Amacı bu.
Peki, risk bu işin neresinde?
Şurasında: 'Ben Aleviyim' çıkışı, mesafeli kesimlerin mesafesini daha da arttırabilir.

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