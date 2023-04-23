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Muğla'da peş peşe korkutan depremler! Ula merkezli deprem çevre illerden de hissedildi

Muğla'da peş peşe korkutan depremler! Ula merkezli deprem çevre illerden de hissedildi

MUĞLA dün geceden bu yana peş peşe depremlerle sarsılıyor. Sabah saat 06.40'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan açıklama var...

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Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Ula'da gece saat 23:38'te de yine 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmişti.

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