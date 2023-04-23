Git soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle! Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerdeki pahalılık gündemini sembolize eden, kilosu 30 lira olan soğan üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Nebati, "Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle..."

Abone ol

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı, Hazine Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Kemal kılıçdaroğlu'nun soğan videosuna gönderme yaparak, bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynadığını söyleyen Nebati, şöyle devam etti:

Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar."

Son sosyal medyada iktidar ol!

"Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz."

"İlk geldiğiniz gün İstanbul'da insanları işten çıkardınız"

Muhalefeti eleştiren Nebati, "Tam dört aydır soruyorum bunlara. Ya arkadaş sen IMF'ye gidecek misin, gitmeyecek misin? Çık de ki 'Ya gideceğim, ya gitmeyeceğim.' Asla cevap yok. Peki sen iktidara gelirsen faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bunun cevabını ver. 'Ya biz gelince iyi olacak...' Seni büyükşehirlerde gördük. İnsanlara 'Namus sözü, işten çıkarmayacağız.' dediniz. İlk geldiğiniz gün İstanbul'da insanları işten çıkardınız" diye konuştu.

"Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin"

Nebati, Karadeniz doğal gazının karaya çıkarıldığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun. Gazı, Türk mühendisleri ve sismik gemileri buldu. Sondajları çıkardı ve millete bir ay bedava veriyor. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz. Bunlar Devrim otomobilini, İHA'ları, SİHA'ları da engellediler. Türkiye'nin 1970'lerde Akkuyu'yu açması gerekirken nükleer santralleri yaptırtmadılar. Meğerse hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyormuş."

"Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız"

Nebati, tek devlet, millet, bayrak ve vatan şiarında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Çünkü biz, iriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Biz bunu söyleye söyleye bunların ezikliğini belki tedavi edebiliriz. Türk bayrağı güçlü, Türkiye'de okunan ezan kuvvetli. Seccadeye saygı güçlü, ailemiz sağlam. Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız. Biz 'aile' diyoruz, medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Biz 'üretim' diyoruz, ülkeyi büyütüyoruz. Biz büyüme diyoruz, güçlü hale geliyoruz."

Okullarımızı kapattığınız zaman bile...

Kendilerini ötekileştirdikleri zaman bile boyun eğmediklerine anlatan Nebati, şunları kaydetti: "Bizi ötekileştirdikleri, okullarımızı kapattıkları, kızlarımızın başını zorla açtıklarında bile onların önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunlar dışarıdan talimatları alırlar, 'Baş üstüne' derler. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'la bayrağımız elimizde, gerekirse tanklarla savaşırız Allah'ın izniyle. Yolumuza devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz."