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Samsun'da eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu

Samsun'da eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu

Samsun'da eşiyle tartışan 1 çocuk annesi kadın, yatak odasındaki gardıropta asılı halde ölü olarak bulundu.

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Olay, Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Halis Ç. ile aralarında tartışma geçen 1 çocuk annesi Hayriye Ç. (43), diğer odaya geçti. Üst katta oturan akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca daha sonra Hayriye Ç.'yi telefonla arayan Nurten Ç., kadının telefonuna cevap vermemesi üzerine ısrarla kapı zilini çalıp kapıyı yumruklamaya devam etti. Uykulu bir halde evin kapısını açan Halis Ç.'ye Hayriye'yi soran Nurten Ç., kadının eşinin Hayriye'nin evde olduğunu, kendisinin ise yan odada uyuduğunu söylemesi üzerine eve girip kontrol ettiğinde, Hayriye Ç.'yi yatak odasında gardıropta iple asılı buldu. Nurten Ç. bıçak yardımıyla ipi kesti ancak Hayriye Ç.'yi kurtaramadı.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Hayriye Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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