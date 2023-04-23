Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Denizli ve bölgesinde bugün beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi‘nden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin yer aldığı bölgede bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge içi sarı uyarı yapılan yanışlar nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.