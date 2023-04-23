Fevzi Siverek Bülent Ersoy olayı nedir, fena saydırdı ortalık alev aldı!

Bülent Ersoy'un menajeri olarak bilinen Fevzi Siverek yaptığı açıklamalar ile olay oldu! Bülent Ersoy hakkında fena atıp tutan Fevzi Siverek yeniden gündeme geldi. Katıldığı bir magazin programında Bülent Ersoy için ' O kim ki onun menajeri olayım' diyen Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

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Yaptıkları, söyledikleri ve giydikleri ile sık sık magazin basınına gündem olan Bülent Ersoy bu kez yine magazin basınının gündeminde yer almayı başardı. Bu kez olay olan Bülent Ersoy değil, Bülent Ersoy hakkında söylenenler ve iddialar oldu. Herkesin mejaneri olarak bildiği Fevzi Siverek katıldığı bir programda Diva hakkında öyle şeyler söyledi ki yenilir yutulur cinsten değil...

Bir dönem Bülent Ersoy için ailemden biri dediği Fevzi Siverek şimdi magazin gündemini sarsacak yeni açıklamalarda bulundu.

Fevzi Siverek ile mezar sohbeti yeniden gündem olan Bülent Ersoy, katıldığı bir açılışta yaptığı "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli." diyerek açıklama yapmış ancak detay vermemişti.

Bülent Ersoy' un bu açıklamasının ardından, Genel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat'ın yaptığı, moderatörlüğünü ise Seyhan Soylu'nun üstlendiği 'Al Sana Haber' magazin programına telefonla bağlanan Fevzi Siverek, yakın dostu Bülent Ersoy' un Zincirlikuyu'da mezar yerini hazırladığını belirterek "Mezar yeri 3 kişilik ve asansörlü olacak. Yaklaşık 1.5 Milyon TL tutacak" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklama sonrası Bülent Ersoy ile yakın dostu Fevzi Siverek'in arası fena açıldı. Olay olan bu mezar açıklamasının ardından Bülent Ersoy sosyal medyasından "Ben daha ölmedim arkadaşlar! yazmıştı.

Fevzi Siverek, bu sefer Beyaz TV' de yayınlanan Beyaz Magazin programına katılarak 'O benim en yakın dostum. Aileden biri' dediği Bülent Ersoy için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"Bülent Ersoy kimdir? Ben onun menajerliğini yapacağım"

Beyaz Magazin' e konuşan Fevzi Siverek "Benim için Bülent Ersoy' un menajeri yazılıyor. Bülent Ersoy kimdir? Ben onun menajerliğini yapacağım. İkincisi ben Bülent Ersoy' un Prodüktörü, Yapımcısıyım. 27 yıllık da dostuyum. Bülent Ersoy' un mezarı nasıl olacak diye bana sordular, ben de cevapladım.

Fevzi Siverek kimdir?

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Fevzi Siverek’in, Bülent Ersoy’un yakın dostu olduğu öne sürüldü. Fevzi Siverek'in Bülent Ersoy'un en yakın dostu ve menajeri olduğu bilinmektedir. Fevzi Siverek'in Şanlıurfalı olduğu iddia edilmektedir.