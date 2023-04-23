Motorine indirim! 23 Nisan 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

21 Nisan'da benzine 1 lira 21 kuruş, motorine ise 91 kuruş indirim gelmişti. Motorine bir indirim daha geliyor... 47 kuruşluk indirim ne zaman pompaya yansıyacak?... İşte 23 Nisan 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Araç sahiplerine güzel haber. İki gün önce 91 kuruş indirim gelen motorine bir indirim daha geliyor. Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor. benzine 1 lira 21 kuruş, motorine ise 91 kuruş indirim gelmişti.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 21,21 TL

Motorin fiyatı: 20,15 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 21,25 TL

Motorin fiyatı: 20,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,22 TL

Motorin fiyatı: 20,56 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 20,63 TL

