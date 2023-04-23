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AK Parti milletvekili adayı seçim gezisine giderken trafik kazası geçirdi

AK Parti milletvekili adayı seçim gezisine giderken trafik kazası geçirdi

AK Parti Afyonkarahisar 4. sıra milletvekili adayı Ferda Ertürk seçim gezisinde trafik kazası geçirdi, hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Yeni Denizli Caddesi üzerinde, A.E idaresindeki 06 CBG 803 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre kazada, seçim gezisi için ilçeye giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk ile isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ertürk'ten kaza sonrası paylaşım...

Ertürk, kazanın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hiç kimsenin hayati tehlikesi olmadığını belirten Ertürk şu ifadeleri kullandı: "Bu gece teşkilatımızla bayramlaşma programımız esnasında Dinar-Sandıklı arasında geçirmiş olduğumuz trafik kazası nedeniyle şahsım ve beraberimizdeki heyette ve karşı araçta hiç birimizin sağlık durumunda hayati bir sıkıntı bulunmamaktadır.Arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin."

Ertürk AK Parti'nin Afy

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