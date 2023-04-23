Pazarcık Belediye Başkanı kimdir, depremzedeye ne dedi? Söyledikleri fitili ateşledi

Maraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan geçtiğimiz gün depremzedeleri ziyaret etti. İlçe merkezinde bulunan konteyner ve çadırları da ziyaret eden AK Partili İbrahim Yılmazcan ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. Bu gelişme sonrası Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan merak konusu oldu.

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6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dün ilçe merkezindeki konteyner ve çadır kentlere ziyarette bulundu. Depremzedeler, Belediye Başkanı Yılmazcan’a tepki gösterdi

Yılmazcan, vatandaşın; “Neredeydiniz?” sorusuna “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi. Bir başka vatandaşın, “Siz neredeydiniz” sorusuna ise Yılmazcan, “Buradayım, ben buradayım. AFAD’ın çadırları burada. Devlet burada” karşılığını verdi. Başka bir depremzede, “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösterdi. Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” dedi. Bu tartışma sonrası İbrahim Yılmazcan merak konusu oldu.

İbrahim Yılmazcan, 10 Ağustos 1960 yılında Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde doğdu, İlköğretim ve lise öğrenimini Pazarcık İlçesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Coğrafya Bölümü"nden yaptı. 1982 yılında Kahramanmaraş Lisesi'nde Coğrafya öğretmeni olarak göreve başladı. 1986 yılından itibaren Pazarcık ilçesinde 32 yıl bir fiil lise müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İbrahim Yılmazcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı oldu.