BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL

Pazarcık Belediye Başkanı kimdir, depremzedeye ne dedi? Söyledikleri fitili ateşledi

Pazarcık Belediye Başkanı kimdir, depremzedeye ne dedi? Söyledikleri fitili ateşledi

Maraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan geçtiğimiz gün depremzedeleri ziyaret etti. İlçe merkezinde bulunan konteyner ve çadırları da ziyaret eden AK Partili İbrahim Yılmazcan ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. Bu gelişme sonrası Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan merak konusu oldu.

Abone ol

6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dün ilçe merkezindeki konteyner ve çadır kentlere ziyarette bulundu. Depremzedeler, Belediye Başkanı Yılmazcan’a tepki gösterdi

Yılmazcan, vatandaşın; “Neredeydiniz?” sorusuna “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi. Bir başka vatandaşın, “Siz neredeydiniz” sorusuna ise Yılmazcan, “Buradayım, ben buradayım. AFAD’ın çadırları burada. Devlet burada” karşılığını verdi. Başka bir depremzede, “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösterdi. Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” dedi. Bu tartışma sonrası İbrahim Yılmazcan merak konusu oldu. 

İbrahim Yılmazcan, 10 Ağustos 1960 yılında Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde doğdu, İlköğretim ve lise öğrenimini Pazarcık İlçesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Coğrafya Bölümü"nden yaptı. 1982 yılında Kahramanmaraş Lisesi'nde Coğrafya öğretmeni olarak göreve başladı. 1986 yılından itibaren Pazarcık ilçesinde 32 yıl bir fiil lise müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İbrahim Yılmazcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Sudan'ı terk ediyor. Büyükelçiliğini kapattı, personeli tahliye etti
ABD Sudan'ı terk ediyor. Büyükelçiliğini kapattı, personeli tahliye etti
Kadınlar iş dünyasında yükseliyor. Yönetim kurullarındaki kadın oranı 2022 yılında arttı
Kadınlar iş dünyasında yükseliyor. Yönetim kurullarındaki kadın oranı 2022 yılında arttı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Depremde kaybolan çocuklar! 6 Şubat'tan beri haber yok Emir, Furkan, Ada...
Depremde kaybolan çocuklar! 6 Şubat'tan beri haber yok Emir, Furkan, Ada...
Motorine indirim! 23 Nisan 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Motorine indirim! 23 Nisan 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Samsun'da eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu
Samsun'da eşiyle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu
Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli? Fevzi Siverek gerçek mesleği nedir?
Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli? Fevzi Siverek gerçek mesleği nedir?
İstanbul'da otoyolda duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü
İstanbul'da otoyolda duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü
Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı
Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı
Fevzi Siverek Bülent Ersoy olayı nedir, fena saydırdı ortalık alev aldı!
Fevzi Siverek Bülent Ersoy olayı nedir, fena saydırdı ortalık alev aldı!
Git soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle! Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na...
Git soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle! Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na...
Ahmet Hakan'dan iktidar yanlısı medyaya ayar! 'Kemal Kılıçdaroğlu kimlik siyaseti yapmıyor'
Ahmet Hakan'dan iktidar yanlısı medyaya ayar! 'Kemal Kılıçdaroğlu kimlik siyaseti yapmıyor'