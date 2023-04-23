ABD Sudan'ı terk ediyor. Büyükelçiliğini kapattı, personeli tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonların askıya alındığı ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeden tahliye edildiği kaydedildi.

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ABD'den yeni bir adım geldi. Sudan ordusunun çatışmaların ortasında yabancı ülke vatandaşlarının tahliyelerine başlandığını duyurmasının ardından ABD, Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonlarını geçici olarak askıya aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, "Güvenliğinden sorumlu olduğumuz tüm ABD personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler güvenli bir şekilde ülkeden tahliye edildi. Büyükelçiliklerimizden birindeki operasyonları askıya almak her zaman zor bir karar ancak personelimizin güvenliği bizlerin ilk sorumluluğu. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmanın artmasının ardından ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle bu geçici kararı aldık. Çatışma, çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Ayrıca çatışmalarda altyapı büyük hasar gördü. Tüm bunlar göz önüne alındığında büyükelçilik personelimiz için kabul edilemez riskler oluştu. ABD Silahlı Kuvvetlerini ve hükümet genelinde tahliye çalışmalarını yürüten ekipleri alkışlıyorum" ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki ABD'lilere kendi güvenliklerini sağlama konusunda düzenli olarak bilgi verileceğini belirten Blinken, "Sudan halkının daha fazla zarar görmemesi için Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen ateşkesin uzatılması çağrısını her iki tarafa da bir kez daha iletiyorum. Taraflara sivillerin korunmasına yönelik sorumlulukları başta olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. ABD, uluslararası toplumla birlikte çatışmaya son vermek ve sivil hükümete geçiş sürecine geri dönmek için çabalarını sürdürmeye devam edecek" dedi.

Ateşkes ihlal ediliyor

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. 19 Nisan'da yerel saatle 18.00’de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklarken, farklı noktalardan patlama ve silah sesleri yükselmişti. RSF, son olarak 21 Nisan’dan itibaren Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Askeri yönetim RSF’nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.