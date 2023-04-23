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Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya

Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya

Kadın Güreş A Milli Takımı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı

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5 madalya ile büyük kadınlar 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı tamamlayan milli takımda 76 kiloda Yasemin Adar altın, 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 68 kiloda Nesrin Baş ve 53 kiloda Zeynep Yetgil ise bronz madalya kazandılar. 55 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Eda Tekin, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu ve 65 kiloda Büşra Efe ise 2023 Avrupa şampiyonasını madalyasız tamamlayan isimler oldular.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devam eden 2023 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın kadın maçlarının son gününde 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, final maçında Romen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaştı. Son saniyede rakibine 1 puan veren Buse, (4-4) puan avantajı ile kaybederek gümüş madalyada kaldı.

72 kiloda Avrupa şampiyonasında mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Rus asıllı Avrupa Şampiyonu İsrail’li İlena Kratysh'i (6-0) öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda ise İtalyan Dalma Caneva'yı  (10-0) teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdıran isim oldu. Buse, finalde altın madalya için Romen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaştı. 2022 Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazanan Buse, maça kotrollü başladı ve rakibine ilk ihtarı verdirerek (1-0) öne geçti. İkinci devreye Angel, hızlı başladı (2-1) öne geçti. Kenar yönetimi bu puana itiraz etti. İtiraz kabul edilmeyince Buse Tosun Çavuşoğlu, (3-1) geriye düştü. Maçın bitimine 1 dakika kala Buse, skoru (3-2) yaptı. Son 35 saniyede rakibini bastırarak (4-3) öne geçen Buse Tosun Çavuşoğlu, maçın son iki salisesinde 1 puan verince maçı (4-4) son puan avantajıyla rakibine verdi. Gümüş madalyada kalan Buse, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017 yıllarında bronz, 2022’de de gümüş madalya kazanmıştı.

ZEYNEP YETKİL’DEN BRONZ MADALYA

53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Türkan Nasirova’yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.Zeynep Yetgil, elemelerde Polonyalı Roksana Marta Zasina’yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren ile karşılaşan Zeynep, minderden 11-6 yenik ayrılmasına rağmen rakibinin finale çıkması ile bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti.

Zeynep,  bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Türkan Nasirova’yı maçın ilk dakikasında (10-0) teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

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