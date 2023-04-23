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Kazakistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kazakistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

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Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Ercan Kapucu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, burada yaşayan Türk aileleri, Büyükelçilik müşavir ve çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Astana’daki Çocuk Esirgeme Yurdundan çocukların da davet edildiği programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Animasyon ekipleri eşliğinde eğlenen çocuklara, aynı zamanda Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Programda, çocukların çizdiği “Türkiye-Kazakistan Dostluğu” konulu resimlerden oluşan sergi de açıldı.

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