BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta 23 Nisan kutlamaları. Küçük valinin ilk talimatı ne oldu?

Sivas'ta 23 Nisan kutlamaları. Küçük valinin ilk talimatı ne oldu?

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Karşıyaka 4. sınıf öğrencisi Mustafa Erdem Hatip'e devretti. Küçük vali ilk olarak emniyet müdürünü aradı.

Abone ol

SİVAS Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde; makamını temsili olarak Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu 4-B öğrencisi Mustafa Erdem Hatip'e devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan nezaretinde Nuri Dönmezcan İlkokulu Müdürü Bülent Özkan, Sınıf Öğretmeni Suna Baran ve öğrenci Mustafa Erdem Hatip'i makamında kabul eden Vali Yılmaz Şimşek, daha sonra koltuğunu genç öğrenciye devretti. Temsili Sivas valiliği görevini alan Mustafa Erdem Hatip'in ilk talimatı ise Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı arayarak okul giriş çıkışlarında emniyet denetimlerinin artırılmasını oldu.

"Bu mutlulukları yaşarken içimizdeki acı da hala taze"

Minik Vali Hatip, kendisine bu fırsatın verilmesinden dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle arkadaşlarımın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Bize bu güzel bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu mutlulukları yaşarken içimizdeki acı da hala taze. Çok kısa bir süre önce yaşadığımız depremler hepimizi derinden yaraladı. Bu vesile ile depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Biz de okul olarak, öğretmenler olarak, veliler ve sınıf arkadaşlarımızla birlikte depremin ilk gününden itibaren elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an okulumuzda deprem bölgesinden gelen 140 arkadaşımız var. Bu kardeşlerimize yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu bizlerde yaşayarak öğrendik. Yardım etmenin insanı ne kadar mutlu ettiğini çocukta olsak artık biliyoruz. Depremin ilk gününden itibaren siz de gece gündüz demeden çalıştınız. Biz de gururla takip ettik. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şimşek, yaşadıklarımızın büyük bir felaket büyük bir acı olduğunu belirterek, "Bizler de devletimizin ve milletimizin destekleriyle bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremin ilk saatlerinde Sivas ekibi olarak yola çıktık. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde koordinasyon çalışmalarına başladık. Bunu bir kez daha gördük ki büyük bir millet, büyük bir devletiz. Vatandaşlarımız adeta yardım yağdırdı. Herkes bir şeyler yapabilmenin derdindeydi. Bu da bizi çok duygulandırdı. Bizim milletimiz sevinçte olduğu gibi kederde de bir aya gelebiliyor. Bu acılar unutulmaz ama hayat normale dönecek" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mahmut Özer koltuğunu Kaan Can İl’e devretti
Bakan Mahmut Özer koltuğunu Kaan Can İl’e devretti
23 Nisan mesajları 2023 kısa, anlamlı ve resimli 23 Nisan kutlama sözleri
23 Nisan mesajları 2023 kısa, anlamlı ve resimli 23 Nisan kutlama sözleri
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! İlk tören Anıtkabir'de
23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! İlk tören Anıtkabir'de
Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya
Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya
Kazakistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Kazakistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Doğu Perinçek intikam peşinde! Cumhur İttifakı'na alınmayınca iktidara 'mafya' dedi
Doğu Perinçek intikam peşinde! Cumhur İttifakı'na alınmayınca iktidara 'mafya' dedi
Gümüşhane’de aç kalan ayılar yayla evlerini dağıttı
Gümüşhane’de aç kalan ayılar yayla evlerini dağıttı
AK Parti milletvekili adayı seçim gezisine giderken trafik kazası geçirdi
AK Parti milletvekili adayı seçim gezisine giderken trafik kazası geçirdi
Pazarcık Belediye Başkanı kimdir, depremzedeye ne dedi? Söyledikleri fitili ateşledi
Pazarcık Belediye Başkanı kimdir, depremzedeye ne dedi? Söyledikleri fitili ateşledi
ABD Sudan'ı terk ediyor. Büyükelçiliğini kapattı, personeli tahliye etti
ABD Sudan'ı terk ediyor. Büyükelçiliğini kapattı, personeli tahliye etti
Kadınlar iş dünyasında yükseliyor. Yönetim kurullarındaki kadın oranı 2022 yılında arttı
Kadınlar iş dünyasında yükseliyor. Yönetim kurullarındaki kadın oranı 2022 yılında arttı