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Bakan Mahmut Özer koltuğunu Kaan Can İl’e devretti

Bakan Mahmut Özer koltuğunu Kaan Can İl’e devretti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl’e bıraktı. Bakan Özer, “Sizlerin gözlerinizdeki ışıkları gördükçe gelecekle ilgili hiçbir kaygımız kalmıyor” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl’e bıraktı.

Bir günlüğüne Milli Eğitim Bakanı Özer’in koltuğuna oturan 5’inci sınıf öğrencisi Kaan Can İl,
“Bugün bayram, bugün benim bizim günümüz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekte yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Öncelikle yüzyılın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketini yaşayan arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ülkemdeki tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu büyük felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diliyoruz. Sayın bakanım bu özel günde bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için sizlere kendim ve arkadaşım adına teşekkür ediyorum. Bilmenizi isteriz ki bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisi ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

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