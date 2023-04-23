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Çanakkale’de 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale’de 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile başladı.

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Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.30’da tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ın iki öğrenci ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, “Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunun tüm dünyaya ilan edilişinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu kent merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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