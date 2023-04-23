3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ESKİŞEHİR, KÜTAHYA ve BURSA için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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Tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde kuvvetli yağışlı bir havanın hâkim olacağı, gece saatlerinde ise yağışın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kentte, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi’de olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 11 derece ile Han ilçesinde olacağı öngörülüyor. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışla alakalı uyarıda bulunan Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşım aksamaları, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti