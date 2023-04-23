İbrahim Yılmazcan kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yılmazcan hangi partiden?

Maraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan merak konusu oldu. Pazarcık merkezde depremzedeleri ziyaret eden İbrahim Yılmazcan bir vatandaşa verdiği tepki ile gündem oldu. Peki kimdir İbrahim Yılmazcan, aslen nereli? İbrahim Yılmazcan hangi partili?

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Maraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'la depremzedeler arasında 'Neredeydiniz' tartışması yaşandı. Kısa sürede sosyal medyaya düşen bu olay sonrasında İbrahim Yılmazcan merak konusu oldu. Peki kimdir İbrahim Yılmazcan, hangi partili? İbrahim Yılmazcan evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

İbrahim Yılmazcan kimdir?

İbrahim Yılmazcan, 10 Ağustos 1960'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. lköğretim ve Lise öğrenimini Pazarcık İlçesinde tamamladı. Üniversitede Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. 1982'de Kahramanmaraş Lisesinde 'Coğrafya Öğretmeni' olarak göreve başladı. 1986'dan itibaren Pazarcık İlçesinde 32 yıl lise müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 'Pazarcık Belediye Başkanı' olarak seçildi.

İbrahim Yılmazcan hangi partiden?

İbrahim Yılmazcan, AK Parti'nin adayı olarak Pazarcık Belediye Başkanı seçilmiştir.

İbrahim Yılmazcan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Depremzede ile tartışması gündem oldu

Yılmazcan, vatandaşın; “Neredeydiniz?” sorusuna “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi. Bir başka vatandaşın, “Siz neredeydiniz” sorusuna ise Yılmazcan, “Buradayım, ben buradayım. AFAD’ın çadırları burada. Devlet burada” karşılığını verdi. Başka bir depremzede, “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösterdi. Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” dedi.