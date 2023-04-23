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Bilge Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İyi Partili Bilge Yılmaz ne iş yapıyor?

Bilge Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İyi Partili Bilge Yılmaz ne iş yapıyor?

Kırıkkale mitinginde konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Prof. Dr. Bilge Yılmaz için “İnşallah ekonomimizi yönetecek” ifadelerini kullandı. Akşener'in sözlerinin ardından kullanıcılar Bilge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun? sorularını aratmaya başladı.

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Kırıkkale mitinginde konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Prof. Dr. Bilge Yılmaz için “İnşallah ekonomimizi yönetecek” ifadelerini kullandı. Akşener'in sözlerinin ardından kullanıcılar Bilge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun? sorularını aratmaya başladı.

Bilge Yılmaz kimdir?

Bilge Yılmaz 1968'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu'dur. Şimdilerde 55 yaşındadır. Matematik öğretmeni bir babanın, ressam bir ailenin evladıdır.

Çocukluk dönemini Balıkesir'de ve Ankara'da geçirdi.İlk öğrenimini, Ergenekon İlkokulu’nda tamamlayan Bilge Yılmaz, orta ve Kadıköy Anadolu Lisesindeki öğreniminin ardından Nişantaşı Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Daha sonra  Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından akademik olarak devam etmek isteyen Bilge Yılmaz, fizik alanında da çift anadal yaptı. Hem Elektrik Elektronik Mühendisi hem de Fizikçidir. Sonraki dönemlerde Ekonomi alanına yöneldi. Princeton Üniversitesi'nde devam etti, iktisat alanında yüksek lisans yaptı.

Daha sonrasında ise yine iktisat alanında doktorasını tamamladıDoktora eğitimine devam ettiği dönemde Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'nda akademisyen olarak göreve başladı. Stanford Üniversitesi ve Wharton Okulu'nda görev yaptı. 2013'te Profesör oldu. 2021'de gezi amacıyla döndüğü İstanbul'a yerleşti. Aynı yıl içinde aktif olarak İYİ Parti'de yer almaya başladı. 23 Aralık 2021'de İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı olarak çalışmaya başladı.

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