23 Nisan 2023 çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Düşüş var işte anlık altın fiyatları ...

Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 23 Nisan altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın düştü mü araştırmaları sürüyor.

Gram altında, çeyrek altında bugün düşüş var. Gram altın 1236 lira seviyesinde, çeyrek altın 2168 liradan alınıyor.

Gram altın alış 1.236,32 satış 1.237,14

Çeyrek altın alış 2.168,00 satış 2.235,00

Yarım altın alış 4.337,00 satış 4.441,00

Cumhuriyet altını alış 8.647,00 satış 8.853,00

İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

-Size sürekli doların bir yatırım aracı olduğunu söylerler. Uyanmayanlar yine öyle düşünüyor. Zamanında hamle yapanlar, bugün zahmetsiz gelirini garantilediler. 1 milyon TL nakitin var, gaza geldin dolar aldın. Mesela 24-25 lira aralığında sattın. Bu kazanç değildir, yatırım hiç değildir.

-15 yıl önce sosyal konut projelerinin fiyatını hatırlayın. Yazılanları, eleştirileri okuyun. Bir de bugüne bakın. 5-3-2 yıl öncelere bakın bir de bugüne. Alan kazandı. Bugün masal gibi geliyor değil mi? Bugün biçtiğini beğenmeyen, dönüp ektiğine bakacak.

-Bunları neden yazdım? Biz, yol arkadaşlarımızla taaruza geçiyoruz. Açıklanan tüm desteklerden fazlasıyla yararlanmak için. Biz, taksimetreye bakmayacağız. Biz, camdan manzarayı izleyeceğiz. Bekleriz…