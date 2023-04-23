BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  EKONOMİ

23 Nisan 2023 çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Düşüş var işte anlık altın fiyatları ...

23 Nisan 2023 çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Düşüş var işte anlık altın fiyatları ...

23 Nisan 2023 altının onsu 2 bin dolar seviyesinin altındaki konumunu koruyor. Ons altın bin 982 dolara kadar çekildi. Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Uzmanlar her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu söylüyor. İşte 23 Nisan 2023 anlık altın fiyatları...

Abone ol

Ons altında yaşanan değişimler iç piyasada da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 23 Nisan altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın düştü mü araştırmaları sürüyor.

Gram altında, çeyrek altında bugün düşüş var. Gram altın 1236 lira seviyesinde, çeyrek altın 2168 liradan alınıyor.

23 Nisan 2023 altın ne kadar oldu?

Gram altın alış 1.236,32 satış 1.237,14

Çeyrek altın alış 2.168,00 satış 2.235,00

Yarım altın alış 4.337,00 satış 4.441,00

Cumhuriyet altını alış 8.647,00 satış 8.853,00

İslam Memiş'ten dikkat çeken sözler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

-Size sürekli doların bir yatırım aracı olduğunu söylerler. Uyanmayanlar yine öyle düşünüyor. Zamanında hamle yapanlar, bugün zahmetsiz gelirini garantilediler. 1 milyon TL nakitin var, gaza geldin dolar aldın. Mesela 24-25 lira aralığında sattın. Bu kazanç değildir, yatırım hiç değildir.

-15 yıl önce sosyal konut projelerinin fiyatını hatırlayın. Yazılanları, eleştirileri okuyun. Bir de bugüne bakın. 5-3-2 yıl öncelere bakın bir de bugüne. Alan kazandı. Bugün masal gibi geliyor değil mi? Bugün biçtiğini beğenmeyen, dönüp ektiğine bakacak.

-Bunları neden yazdım? Biz, yol arkadaşlarımızla taaruza geçiyoruz. Açıklanan tüm desteklerden fazlasıyla yararlanmak için. Biz, taksimetreye bakmayacağız. Biz, camdan manzarayı izleyeceğiz. Bekleriz…

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Yılmazcan kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yılmazcan hangi partiden?
İbrahim Yılmazcan kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yılmazcan hangi partiden?
Hatay'da çocuklar uzun zaman sonra ilk kez böyle eğlendi
Hatay'da çocuklar uzun zaman sonra ilk kez böyle eğlendi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Çanakkale’de 23 Nisan kutlamaları
Çanakkale’de 23 Nisan kutlamaları
Tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 3 ölü
Tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 3 ölü
Sivas'ta 23 Nisan kutlamaları. Küçük valinin ilk talimatı ne oldu?
Sivas'ta 23 Nisan kutlamaları. Küçük valinin ilk talimatı ne oldu?
Bakan Mahmut Özer koltuğunu Kaan Can İl’e devretti
Bakan Mahmut Özer koltuğunu Kaan Can İl’e devretti
23 Nisan mesajları 2023 kısa, anlamlı ve resimli 23 Nisan kutlama sözleri
23 Nisan mesajları 2023 kısa, anlamlı ve resimli 23 Nisan kutlama sözleri
23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! İlk tören Anıtkabir'de
23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! İlk tören Anıtkabir'de
Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya
Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya
Kazakistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Kazakistan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Doğu Perinçek intikam peşinde! Cumhur İttifakı'na alınmayınca iktidara 'mafya' dedi
Doğu Perinçek intikam peşinde! Cumhur İttifakı'na alınmayınca iktidara 'mafya' dedi