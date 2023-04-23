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Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da düşüş var! 23 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı

Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da düşüş var! 23 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı

23 Nisan 2023 dolarda yükseliş sürerken geçtiğimiz haftalarda yeni bir rekora imza atan Euro'da düşüş var. Bitcoin de resmen çakıldı. İşte son durum...

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23 Nisan Dolar, Euro, kripto para piyasasında neler oluyor? Bir yanda düşüşler bir yanda yükselişler var.

23 Nisan yani bugün dolarda ibre yukarı yönlü. 19,3959 liradan alınan dolar 19,4057 satılıyor.

Euro ise 21,2441 liradan alınıyor, 21,2485 liradan satılıyor.

Kripto para piyasası

Bitcoin (BTC) 27.728,1 dolar 538.171,28 liradan işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.873,39 dolardan işlem görüyor.

Tether (USDT) 1,0004 dolardan işlem görüyor.

BNB (BNB) 331,19 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin (DOGE)  0,080308 dolardan işlem görüyor.

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