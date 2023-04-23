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Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı

Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde karpuz hasadı başladı. İç piyasaya gönderilen karpuzun kilosu seradan 10-12 TL arasında çıkıyor.

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Türkiye'nin en büyük örtü altı üretimi yapılan Antalya'nın Serik ilçesinde karpuz hasadına başlandı. Yukarıçatma Mahallesinde ocak ayında ekimi yapılan seralarda yetiştirilen ve iç piyasaya yönelik üretilen karpuzun seradan çıkış fiyatı kilosu 10 ile 12 TL arasında değişiyor.

Hasat konusunda ham karpuza dikkat edilmesi gerektiğini belirten karpuz üreticisi Nazif Yılmaz, "Yukarıçatma Mahallesinde seramızda karpuz hasadı yapıyoruz. 35 dönüm bir alanımız var. Güzlük, bahar karpuz üretimi yapıyoruz. Burayı 5 Ocak gibi ektik, 23 Nisan'da hasadımızı yapıyoruz. Ortalama 250 ton civarında bir beklentimiz var" dedi.

"Gözümüzle yapıyoruz"

38 yıldır karpuz işçiliği yapan Cafer Çiftçi, " Kapuz işini severek yaptığımız için yıllardır bu işin içerisindeyiz. Kan ter içinde kalıyoruz çocuklarımız için geçimi sağlamak için çabalıyoruz. Artık karpuz kırımı yaparken gözümüz alışmış. Elimiz değil gözümüzle yapıyoruz. Yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz için gözle tahminle iyi karpuzu seçiyoruz" ifadesini kullandı.

"Hasat devam ediyor"

Türkiye'nin bir çok ilinde karpuz hasadı yaptıklarını belirten İbrahim Erdem, "Sezonluk işçilik için Antalya'ya geliyoruz. Karpuz işi bizim işimiz. Desen açan karpuz her zaman olgunlaşmış demektir ve kabuğu ince olanı daha iyidir. Burada çiftçimiz iyi yetiştirmiş, dökümü çok güzel emeğine sağlık. Alan satandan Allah razı olsun. Kazanç olarak günlük 300 - 400 arası kazanıyoruz. İşimiz ağır bir iş, hafif bir iş değil. Yaklaşık 4 ay süren karpuz hasadında Adana, Bursa, Samsun, Tokat, Ankara, İzmir, Afyon ve Konya gibi illere gidiyoruz. Buradan başlayıp son durağımız İstanbul, Silivri'ye kadar uzanıyor. Yaklaşık 11. aya kadar karpuz hasadımız devam ediyor" diye konuştu.

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