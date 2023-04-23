BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Abone ol

23 Nisan etkinlikleri, Atatürk Parkı’nda çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Uğur Mumcu Meydanı’na geçti.

Burada ilk olarak Adana Valisi Süleyman Elban, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı. Daha sonra Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı ve halkoyunu gösterisi sunuldu.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6.Kolordo Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bazı çocuklar gösterileri babalarının omuzlarında izledi. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu
Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu
Düzce’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Düzce’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu
Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu
Burdur’da 23 Nisan kutlamaları
Burdur’da 23 Nisan kutlamaları
Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı
Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı
Yüksek Seçim Kurulu yurt dışına heyet gönderecek
Yüksek Seçim Kurulu yurt dışına heyet gönderecek
3 il için kuvvetli yağış uyarısı
3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da düşüş var! 23 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı
Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da düşüş var! 23 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı
Doğalgaz ne zaman bedava olacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak?
Doğalgaz ne zaman bedava olacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak?
Bilge Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İyi Partili Bilge Yılmaz ne iş yapıyor?
Bilge Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İyi Partili Bilge Yılmaz ne iş yapıyor?