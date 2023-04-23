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Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu

Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'daki Fransızların tahliye edilmesine başlandığı kaydedildi.

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ABD'nin ardından Fransa da Sudan'daki vatandaşlarının tahliye edilmesi için harekete geçti. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Sudan'daki taraflar arasında artan gerilimin ardından ülkedeki Fransızlar ve diplomatik personel için "hızlı tahliye operasyonu" başlatıldığı kaydedildi. Tahliye çalışmalarına Avrupalı ve müttefik ülkelerin vatandaşlarının da dahil edileceği belirtildi.

Askeri yönetim RSF’nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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