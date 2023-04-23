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Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu

Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde; bando, maskotlar ve balonbaz ile 7’den 77’ye her yolcu coşkulu anlar yaşadı.

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Antalya Havalimanı'nda giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalin en yoğun saatlerinde bando, maskotlar ve balonbaz gösterisiyle başlayan 23 Nisan kutlamaları her yaştan misafirin geniş katılımıyla coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Bandosu 23 Nisan şarkıları ile tüm misafirlerine eğlenceli ve duygu dolu anlar yaşattı.

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