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Van’da 23 Nisan kutlamalar başladı

Van’da 23 Nisan kutlamalar başladı

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ bütün yurtta olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.

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TBMM'nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik bahçesinde düzenlenen programa vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, STK başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Program daha sonra İskele Mahallesindeki 15 Temmuz Parkı’nda devam etti.

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