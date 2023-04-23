BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Amasra sezonun ilk kruvaziyerini ağırladı

Amasra sezonun ilk kruvaziyerini ağırladı

Rusya'dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer BARTIN'ın AMASRA limanına ulaştı. Gemide 553 yolcu ve 389 mürettebat yer alıyor.

Abone ol

Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 553 yolcusu ve 389 mürettebatı ile Amasra Limanına ulaştı. Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 120 milyon TL yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ’Uluslar Arası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı’ ilan edilmesiyle birlikte Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer turizminin önemli duraklarından birine dönüştü.

Rusya'dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer ilk durağı olan Sinop’un ardından sabah saatlerinde Amasra limanına ulaştı. Limana demirleyen kruvaziyerde 553 yolcu ve 389 mürettebatın yer aldığı bildirildi.
Kurvaziyerdeki turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaparken, Kemere Köprüsü, Şapel gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezdiler.

Acente yetkilisi Ahmet zurnacı yıl içinde 23 kruvaziyer seferi daha planlandığını ifade ederek, “Kaza yaptıktan sonra gemimiz ilk seferini yaptı. 553 yolcu ve 389 mürettebatla bugün sabah itibarıyla yanaştı. Bundan sonra yıl içinde planlanan sefer sayısı 23. Bir aksilik olmaz ise bu 23 seferi tamamlayacak. Amasra’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün 9 otobüs çıkıyor, öğleden sonra 3 otobüs daha çıkacak. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte bu sayılar artacak.” Dedi.
Kurvaziyerdeki bazı turistler Safranbolu ilçesini gezmek üzere otobüslerle Karabük’e hareket etti.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde demir alarak bir sonraki durağı İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari’de 23 Nisan kutlaması
Hakkari’de 23 Nisan kutlaması
Muş Varto'da 23 Nisan etkinliği
Muş Varto'da 23 Nisan etkinliği
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Yarısı Bizden kampanyası nedir, kimleri kapsıyor? Yarısı Bizden kampanyası başvurusu
Yarısı Bizden kampanyası nedir, kimleri kapsıyor? Yarısı Bizden kampanyası başvurusu
Van’da 23 Nisan kutlamalar başladı
Van’da 23 Nisan kutlamalar başladı
Bacağı kesilen depremzede çocuğun tek hayali ‘Silikon Bacak”
Bacağı kesilen depremzede çocuğun tek hayali ‘Silikon Bacak”
Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu
Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu
Düzce’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Düzce’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu
Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu
Burdur’da 23 Nisan kutlamaları
Burdur’da 23 Nisan kutlamaları
Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı
Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı