BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muş Varto'da 23 Nisan etkinliği

Muş Varto'da 23 Nisan etkinliği

MUŞ'un VARTO ilçesinde 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Abone ol

Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Tahir Tunç okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Tahir Tunç tarafından sunulan çelengin ardından program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkinlikleri okulların tatil olması sebebiyle 25 Nisan 2023 saat 14 de Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Tahir Tunç törene katılan herkesin 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yarısı Bizden kampanyası nedir, kimleri kapsıyor? Yarısı Bizden kampanyası başvurusu
Yarısı Bizden kampanyası nedir, kimleri kapsıyor? Yarısı Bizden kampanyası başvurusu
Van’da 23 Nisan kutlamalar başladı
Van’da 23 Nisan kutlamalar başladı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Bacağı kesilen depremzede çocuğun tek hayali ‘Silikon Bacak”
Bacağı kesilen depremzede çocuğun tek hayali ‘Silikon Bacak”
Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu
Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu
Düzce’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Düzce’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu
Sudan'dan kaçan kaçana. Fransızlar için hızlı tahliye operasyonu
Burdur’da 23 Nisan kutlamaları
Burdur’da 23 Nisan kutlamaları
Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı
Antalya'da örtü altı karpuz hasatı başladı
Yüksek Seçim Kurulu yurt dışına heyet gönderecek
Yüksek Seçim Kurulu yurt dışına heyet gönderecek
3 il için kuvvetli yağış uyarısı
3 il için kuvvetli yağış uyarısı