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Hakkari’de 23 Nisan kutlaması

Hakkari’de 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Valilik bahçesinde Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kutlama programı, 24 Nisan Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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