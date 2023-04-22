TCG Anadolu Gemisini merak edenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu!
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Sarayburnu’nda vatandaşların ziyaretine açılan milli ve yerli gemi olan TCG Anadolu Gemisini gezmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Cankurtaran’dan başlayıp Sarayburnu’nda biten kuyruk havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz pazartesi günü Sarayburnu’nda ziyarete açılan TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
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Gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan dron ile görüntülendi.
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Gemi 23 Nisan gününe kadar Sarayburnu Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.
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