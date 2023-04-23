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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kabe'de seçim duası! "Deprem binalar güçlenene kadar ertelensin!"...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kabe'de seçim duası! "Deprem binalar güçlenene kadar ertelensin!"...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kabe'de seçim duası yaptı. O anların fotoğraflarını paylaştı. Cübbeli Hoca'nın depremlerin ertelenmesi talebi ise olay...

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kabe'ye umre ziyareti yaptı. Tavaf namazından sonra Allah için seven, Allah için sohbet dinleyen, Allah için kendisinden duâ talep eden erkek-kadın bütün cemaatin hayırlı muradları için iki cihan saadeti için dua eden Cübbeli Ahmet Hoca, seçim ve depremi de unutmadı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabından yapılan yapılan açıklamada cübbeli Ahmet Hoca'nın Kabe'de ettiği dualar şöyle sıralandı...

- Özellikle Türkiye’nin bölünmemesi, iç savaş ve dış savaştan muhâfazası..

- İstanbul depreminin binalar güçlenene kadar tehiri..

- Önümüzdeki seçimde vatanperverlerin galibiyeti için çok duâlarda bulundu.

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