Feci kazada yaralanan kişi Masterchef yarışmacısı çıktı!

Düzce'de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi. Özçelik, sosyal medya hesabından, "Çok şükür iyiyim" paylaşımında bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi.

Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Masterchef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim" açıklamasında bulundu.