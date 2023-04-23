Kayseri Büyükşehir, E-Ticaret Sitesini E-İhracat'a açan ilk belediye oldu

E-38, yaklaşık 200 ülkeye açılarak ürünlerini tüm dünyaya sunarken, belediyeler arasında e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda 140 el sanatı üreticisi tarafından satılan ürünler tüketiciler ile buluşmaya devam ediyor.

2019 yılı itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 proje çerçevesinde faaliyetlerine başlayan e-38 dijital platformu ’Siz Üretin Biz e38 ile Kazanca Dönüştürelim‘ sloganıyla vatandaşların üretmiş oldukları el sanatı ürünleri hiçbir kar ve komisyon almadan teslim alarak, e-38 de ve tüm KAYMEK ofislerinde satışa sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren e38 e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerinde binlerce ürünü (eseri) alıcısıyla buluşurken, platformda KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerlerin eserlerinin yanı sıra dileyen vatandaşlar da ürünlerinin satışını yapabiliyor.

Diğer sanal pazar yerlerinde de eş zamanlı olarak yerini alan e-38’de, 7 ana kategoride, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 650 adet ürün satışa sunuluyor. Öte yandan 2022 yılı aralık ayı ile yeni ara yüzüyle www.e38.com.tr yaklaşık 200 ülkeye açılarak ürünlerini tüm dünyaya sunan sitede İngilizce ve Arapça olmak üzere 2 faklı dil de görüntülenen tüketiciler farklı dillerde ve farklı para birimlerinde alışveriş yapabiliyorlar.

Böylelikle e-ihracat alanında da başarılı bir çalışmaya imza atarak, belediyeler arasında e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldu. www.e38.com.tr KAYMEK eğitmenleri ve vatandaşların ürettiği ürünler Ebru, Hüsn-i hat, Tezhip, Kat-ı, Yağlıboya, Maraş işi, Çini, Filografi, Kağıt telkâri, Minyatür, Sanatsal mozaik, Ev tekstili, Deri işlemeciliği, Gümüş takı işlemeciliği, Edirnekâri, Bartın işi tel kırma, İğne oyası, Türkişi, Sedefkakma, Seramik sanatını, Kağıt rölyef, Ahşap boyama, Cam boyama sanatını kapsıyor.

KAYMEK E-38 Platformu satış sorumlusu Turan Ulu, e-38 hakkında bilgiler vererek, dijital satış platformunun işleyişini de anlattı. Ulu, paketleme noktasının da çok önemli olduğunu ifade ederek, tüketicilerin paketlemeye not verdiğini söyledi ve 10 üzerinden puanlama yaptıklarından bahsetti.

Paketleme noktasında çok dikkatli olunduğunu kaydeden tüm pazaryerlerinden 10 üzerinden 9 puan aldıklarını belirterek, şöyle konuştu;

“e-38 iki yabancı farklı dilde Arapça ve İngilizce olmak üzere toplamda 200 ülkeye ihracat yapmaya başladığını ifade eden Ulu, paketleme konusunda ödül aldıklarını da belirterek, şöyle konuştu: “ E-38 dijital platformumuz 2019 yılı itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 proje çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Toplamda binin üzerinde ürünümüz e-38 adresi üzerinden satışa sunulmaktadır. E-38.com .tr adresi yanı sıra diğer pazaryerlerinde de e-38 yerini almıştır.”

2022 yılında aralık iyi itibariyle e-38 ihracat faaliyetlerine yenilenen ara yüzüyle başladığını dile getiren Ulu, toplamda 1500’ün üzerinde ürünü bulunan e-38’in iki yabancı farklı dilde Arapça ve İngilizce olmak üzere 200 ülkeye ihracat yapmaya başladığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç’ın ‘siz üretin biz e-38 ile kazanca dönüştürelim’ projesini hatırlatan Ulu, “Sadece e-38.com.tr ait olan ürünlerimiz değil, Başkan beyin bir projesi olan ‘siz üretin biz e-38 ile kazanca dönüştürelim’ projesinde de üreticilerimizin ve KAYMEK kursuna gelen kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru yapmış olduğu tüm ürünleri de e-38 adresinden satışa sunmaktayız. Bunun yanı sıra e-ihracat çerçevesinde evlerimizin ürünlerini de e ihracatla 200 ülkeye satışını gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.