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Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. Yıldönümü ve Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke’de törenlerle kutlandı.

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Törenler ilk olarak Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ile başladı. Çelenk sunum töreni sonrasında kutlama programına geçildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlama törenine İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Murat Tek, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Özay yaptı. Ramazan Bayramı ile iç içe birlik ve beraberliğin pekiştirildiği günlerin anlamını yaşıyoruz diyen Mustafa Özay, 23 Nisan Ulusal Egemenliğin kutlandığı anlamlı günün geleceğin teminatı çocuklara armağan edildiğini söyledi. Mustafa Özay; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bayramı çocuklara armağan ederek tüm dünyaya barış ve aydınlık gelecek çağrısı yaptığını belirtti.
Konuşmanın ardından günün anlamına ilişkin şiirlerin okunduğu törende okul öğrencileri tarafından ront gösterisi, zeybek ve Kafkas danslarından oluşan halk oyunları gösterileri, karate gösterisi sunuldu. Gösterilerin ardından ilçe genelinde şiir, kompozisyon ve resim dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
(LT-OD-Y)

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