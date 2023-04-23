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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. Erdoğan yaptığı konuşmada "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde depremzede çocukları kabul etti. Miniklerden oluşan bakanlar kurulunun taleplerini tek tek dinleyen Erdoğan, notlar alarak bakanlara talimatlar verdi.

Erdoğan çocuklarla yaptığı sohbette "Muhalefet bizim dilimizden anlamıyor. Biz gazı bulduk diyoruz onlar diyor nerede? Karadeniz'de Filyos'ta. Onlara sormak lazım haritada bize Filyos'u gösterin. Nerede Zonguldak'ta..." dedi.

Erdoğan sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi sevindirdi. Hayatın akışı içinde başarılar kadar afetler ve kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde böyle üzüntü yaşadık.Bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedeleri normal hayatlarına geri döndüreceğiz.  Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz.23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum.

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