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Bandırma’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Bandırma’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

BALIKESİR'in BANDIRMA ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103’ncü Kuruluş Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda büyük coşku ile kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın çelenk sunmasıyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiir okundu. Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları ve folklor gösterileri gerçekleşti.

Törende Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, gaziler, siyasi parti temsilcileri STK'lar öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

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