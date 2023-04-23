Batman’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Batman’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Batman Valiliği’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Atatürk Park’ında devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler Vali Canalp'a çiçek takdim etti. Halat çekme, çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynandı. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran´ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, "Bugün, milli iradenin ve milli egemenliğin temel dayanağı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıldönümünü milletçe; birlik, beraberlik, huzur ve güven içerisinde kutlamaktayız. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bu gururlu günümüzde, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Dünyanın en güçlü kara ve deniz kuvvetlerinden meydana gelen müttefik ordularına karşı, dokuz cephede savaşan atalarımız, 1. Dünya Savaşı’nın sonunda yenik sayılmış, cennet vatanımızın dört bir yanı, müttefik ordularınca işgal edilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan, olmak ya da olmamak mücadelesi olan Kurtuluş Hareketi ile 23 Nisan 1920’de açılan TBMM; milletimizin varlığına bir güneş gibi doğarak, bağımsız Türk devletinin temel taşını oluşturmuştur" dedi.

Program, şiirlerin okunması, resim şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Vali yardımcısı Murtaza Ersöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.