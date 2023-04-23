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Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex'in Faruk hakkında yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex'in Faruk hakkında yeni gelişme

 Türkiye’ye getirilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten çıkarıldı.

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Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirilmişti. Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye’ye iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özer, polis ekipleri eşliğinde Kartal Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.

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