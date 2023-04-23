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İzmir'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

İzmir'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

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İzmir'in çeşitli bölgelerindeki okullardan gelen çocukların renkli gösterileriyle bayram şenlik havasında geçti.

İzmir'de Valilik tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

"23 Nisan, birlik ve beraberlik arzumuzun can bulmasıdır"

Törende konuşma yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde yaralananlara şifa, hayatını kaybedenlere ise rahmet diledi. Yentür, 23 Nisan 1920 tarihinde bitti denilen yerden ayağa kalkıldığını vurgulayarak, "İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu günlerde tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açmış ve egemenliğimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin şiarıyla 103 yıl önce bugün, umutla, inançla ve dualarla bir Cuma namazı sonrası açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kahramanca sürdürmekte olduğumuz kurtuluş mücadelemizin haklılığına meşruiyet, kuvvet kazandırmıştır. İstiklal mücadelemizin yönetim merkezi, Cumhuriyetimizin ilanının da karar merci olmuştur" sözlerine yer verdi.

Çocukların gösterileri damga vurdu

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Her yaştan öğrenci meydanda yoğunluk oluştururken, meydanda yaklaşık bin 500 öğrenci sahne alıp bayraklar eşliğinde görsel bir şölen oluşturdu. Çocuk bayramını kutlamak için bir araya gelen çocuklar, birbirinden renkli gösteriler sundu.

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